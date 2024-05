Instalan antimonumento en memoria de las víctimas de la Guardería ABC

Una de las madres de las víctimas recalcó que este espacio sirve como recordatorio a la comunidad hermosillense de que este suceso no debe caer en el olvido.

A casi 15 años del trágico incendio en la guardería ABC en Hermosillo, los padres y madres de los 49 niños y niñas fallecidos en el suceso erigieron un antimonumento conmemorativo en la Plaza Emiliana de Zubeldía este domingo 05 de mayo a las 8:30 horas.

Julia Isabel Escalante Barrios, madre de Fátima Sofía, una de las niñas fallecidas en el siniestro, indicó que este es una réplica del antimonumento que se encuentra frente a las oficinas administrativas del IMSS en la Ciudad de México desde 2021.

“ Queremos visibilizar que a casi 15 años de la tragedia de la guardería ABC aún no hay justicia ni garantías de la no repetición. Se cuenta con una ley 5 de junio que se hizo con los padres, sin embargo hay estados que todavía no la han homologado ”, explicó.

Además, Escalante Barrios detalló que este espacio sirve como recordatorio a la comunidad hermosillense de que este suceso no debe caer en el olvido.

Señaló que en el antimonumento se planea colocar las fotografías de los infantes, las cuales estaban en las cruces que se encontraban instaladas en el recinto y fueron retiradas para dar lugar a este nuevo memorial.

Con respecto a los planes de conmemoración al aniversario número 15, la madre de Fátima Sofía dijo que se llevará a cabo una marcha el próximo miércoles 05 de junio como todos los años, la cual partirá de las ruinas de la guardería ABC para culminar en la plaza Emiliana de Zubeldia.