Padres de familia toman oficinas del CAI 2 en Hermosillo

Luego de colocar los candados en el plantel, ubicado en Avenida 1 y calle 10 en la colonia Bugambilias, Isabel Espinoza, representante de los padres de familia, explicó que de las 10 aulas de la escuela únicamente tres cuentan con maestro.

“Los grupos que no serán atendidos en el aviso que nos dieron, son las salitas de lactancia 1, 2 y 3, maternal 1 y 2, preescolar 1 y preescolar 3 b” , comentó.

En cuanto al personal faltante en la institución, dijo que son cinco educadoras, un acompañante musical, siete asistentes educativos, un ecónomo, una administradora y un puericultista.

Hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta por parte de secretaria, del sindicato ni nada, solamente es eso que no hay personal, nosotros fuimos notificados por dirección del CAI que los niños no pueden ser atendidos, porque no hay personal para atenderlos

Isabel Espinoza