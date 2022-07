¿Para qué son los retenes de Cevce instalados en Hermosillo?

Los retenes o filtros de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) que se han instalado en distintos puntos de Hermosillo no son para decomisar vehículos de procedencia extranjera, señaló Gamaliel Cañedo Maciel.

El líder de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) mencionó que en estos filtros se revisa únicamente que las personas cuenten con la documentación en regla y para invitar a los ciudadanos a regularizar sus vehículos.

No es un decomiso, no están decomisando carros, el llamado es a que la gente no se asuste, solo es tener sus papeles en regla para que no tengan ningún problema, deben tener su vehículo afiliado a alguna asociación, contar con seguro de daños a terceros y su licencia vigentes. Son unos retenes de Cevce, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, se han puesto enfrente de la Casa de la Cultura, Quiroga y Lázaro Cárdenas y otros puntos, están revisando que los vehículos tengan su documentación en regla.

Gamaliel Cañedo Maciel

Líder de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar