Incrementa la venta de Nochebuenas

Desde mediados de noviembre empieza la venta de la nochebuena pero se incrementa durante los primeros días de diciembre; a días de que inicien las posadas, la venta de estas flores ya se observa en mercados municipales, supermercados y cruceros de la ciudad.

Cómo cada fin de año, las flores de Nochebuena encabezan las decoraciones de los hogares, oficinas y edificios públicos durante las celebraciones de diciembre, por lo que los viveros y establecimientos de la ciudad ya pusieron a la venta estas flores tradicionales.

Daniela Campillo, empleada de un puesto de flores y artículos navideños en el Mercado Municipal, comentó que los precios varían entre los 45 pesos la maceta "mini", 75 la mediana y 130 la de tamaño grande, aunque también hay de mayores dimensiones.

“Ya es al gusto de cada cliente, pues muchos prefieren tamaños pequeño para decorar interiores u oficinas, o las macetas más grandes para el área de jardines” , comentó.

Desde mediados de noviembre empieza la venta de la nochebuena pero se incrementa durante los primeros días de diciembre, comentó es una flor de frío que requiere ciertos cuidados pero en general se conserva bien regalando dos veces por semana.

A pocos días de que comience diciembre e inicien las posadas, la venta de estas flores ya se observa en mercados municipales, supermercados y cruceros de la ciudad.

Maricruz Luna, ama de casa y vecina de la colonia Nuevo Hermosillo, comentó que cada año acude a comprar estos ornamentos pues dan mucha vida y alegría a su hogar, además suman al espíritu navideño.