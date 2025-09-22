Imtes Sonora responde a peticiones de los habitantes de Hermosillo, extendiendo líneas y creando rutas auxiliares para una movilidad más eficiente.

El Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) abrió la posibilidad de que los ciudadanos participen de manera directa en la planeación y mejora de las rutas en Hermosillo.

Con el fin de responder a las necesidades de quienes habitan en colonias cada vez más alejadas del centro, el coordinador del Imtes, Carlos Sosa Castañeda, indicó que varias de las rutas alimentadoras que operan surgieron de peticiones ciudadanas.

En especial, por los sectores de Las Cuevitas, Villas del Sur o Puerta del Rey. En estos casos, las solicitudes comunitarias se convirtieron en nuevas líneas auxiliares para mejorar la movilidad en zonas con alta demanda.

Explicó que también se han realizado ajustes en líneas ya existentes, adicionalmente a las nuevas rutas creadas. Un ejemplo fue la extensión de la Línea 9, en la colonia Las Amapolas y los cambios de las rutas que cubren al sector Quiroga y la salida a Bahía de Kino, como respuesta a los ciudadanos.

"Estas líneas son auxiliares y derivan de peticiones, pero también hemos hecho ajustes. Estuvimos en Las Amapolas y querían una extensión de Línea 9. Hicimos unos ajustes por el Quiroga también, en las colonias que están por el sector y la salida a Bahía de Kino, obviamente, estamos a disposición de las necesidades que se vayan planteando para ir mejorando la movilidad" , aseguró Sosa Castañeda.

El funcionario subrayó que la participación de la ciudadanía es clave para lograr que el transporte público se adapte a las condiciones de crecimiento urbano, pues muchas familias se establecen en zonas periféricas, donde aún falta cobertura de transporte.

Para facilitar la comunicación, el Imtes puso a disposición de la sociedad el número gratuito 800 7171 110 y WhatsApp 6624 705 050, así como la facilidad de plantear la solicitud a través de las redes sociales del instituto.