Desaparece material radioactivo; emiten alerta en Hermosillo

Protección Civil inició un operativo para localizar el densímetro nuclear sustraído ayer en un vehículo.

Sobre la desaparición de un densímetro nuclear en Hermosillo propiedad de ACC Laboratorio de Construcción, alertó este miércoles el personal Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de Protección Civil Sonora.

A través de un comunicado, la dependencia dijo que se trata de una caja con material radiactivo color amarillo de la marca Troxler e inició un operativo de búsqueda de la misma.

Se comunica además que el artefacto, un densímetro nuclear que se emplea en la industria de la construcción, pudo ser sustraído de un vehículo entre algunas calles de las colonias San Benito o Modelo, como la Garmendia, Veracruz, Cuernavaca, Yáñez, Tabasco y Juárez.

En caso de tener contacto, se solicita a la población no manipular la caja y mucho menos abrirla, pues podría causar una fatalidad tanto en su persona como en su entorno.

Si alguna persona llegara a encontrar la caja, además de lo anterior, se solicita llamar de manera inmediata al 911, o bien al número de emergencias de Protección Civil, 6622 364 400, señaló la dependencia estatal.

En este momento, Protección Civil Sonora se encuentra enlazada y solicita información y colaboración a la empresa causante del extravío del material antes mencionado.

Empresa reportó



Personal de la empresa ACC Laboratorio de Construcción ubicada en la colonia San Benito confirmó que la desaparición del artefacto ocurrió el pasado 14 de febrero, la parecer se cayó de un vehículo en movimiento.

“Ya se puso la denuncia a la Comisión Nuclear y las autoridades correspondientes, ellas sabrán cómo actuar; nosotros queremos que la persona que lo agarró no intente desarmarlo.

“En sí el aparato así apagado y sin uso no pasa nada, el detalle es que intenten desarmarlo y queden expuesto a los materiales, en sí la desaparición no sabría decirle, no sé cómo les sucedió a los muchachos al bajarse”, mencionó.

Según una voz autorizada, indicó que desconocen quién levantó el equipo en mención pero es urgente dar con él porque sí alguien intenta desarmarlo puede ser de consecuencias fatales para la salud.

Si alguien tienen información al respecto puede comunicarse a las oficinas de la empresa constructora al número 6621 279 47 o 6622 952 083.

ACC Laboratorio de Construcción es una empresa fundada en el 2009 por el ingeniero Francisco Javier Córdova López.