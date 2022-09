Arrancan con programa "Abue Consentido" en Hermosillo

El pasado fin de semana el Sistema para el Desarrollo Integra de la Familia (DIF) dio inicio al programa "Abue Consentido", con el cual se planean llevar a cabo diferentes actividades recreativas para los vecinos de la tercera edad en varios sectores de Hermosillo.

El presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez, estuvo presente junto a su esposa, Patricia Ruibal Zaragoza, en el arranque del proyecto llevado a cabo en la colonia Las Quintas, y que se seguirá realizando de lunes a viernes, del 5 de septiembre al 21 de octubre. En las redes sociales del Ayuntamiento puede consultarse el programa completo de actividades en las futuras semanas.

También se encontraron presentes Isela Montes de Oca, directora general de DIF Hermosillo; la diputada local Ely Sayard; Carolina Guerrero, directora del Instituto del Deporte y la Juventud de Hermosillo (IDJH); Marianna González, directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) y la señora Thelma Acosta, representante de vecinas y vecinos.

El alcalde explicó que “Abue Consentido” es una forma de apoyar a quienes han dado tanto a su comunidad y son ejemplo para todas y todos, con el diseño de actividades en las que se coordinan como un solo equipo diferentes dependencias municipales.

En mi casa me enseñaron a ser agradecido, yo soy Presidente Municipal gracias a ustedes, no se me olvida, y porque no se me olvida me van a ver aquí con programas, acciones y obras para corresponderle a la confianza que ustedes me dieron

Antonio Astiazarán Gutiérrez

Presidente Municipal de Hermosillo