¡Fake News! Cervecería 19 sigue clausurada; no existe cambio de nombre

En redes sociales comenzó a circular una imagen donde supuestamente el bar clausurado tras el homicidio de un hombre en febrero pasado, habría cambiado de nombre para volver a las actividades.

Luego de que en redes sociales se viralizara una imagen donde presuntamente el clausurado bar Cervecería 19 cambiaba de nombre a "Destilería 25" para abrir sus puertas, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas desmintió esta versión.

La fotografía del establecimiento comenzó a viralizarse acompañado de mensajes de indignación tras los recientes hechos en Plaza Andenes donde un hombre perdió la vida en una riña, caso que tiene a dos personas detenidas y al bar Cervecería 19 clausurada.

Aún y cuando se afirmaba que éste era un cambio de nombre del polémico establecimiento, la tarde de este sábado se emitió un comunicado en las redes sociales de Alcoholes Sonora, en el cual se destaca que Destilería 25 es un negocio sin ningún vinculo a Cervecería 19.

"Con relación a información que circula por redes sociales, la Dirección General de Bebidas Alcohólicas informa que Cervecería 19 sigue clausurada. El negocio denominado Destilería 25 no está ubicado en el mismo lugar de Cervecería 19, no se encuentra en operaciones, no tiene los mismos socios, ni tiene nada en común con esta última. La Dirección de Alcoholes seguirá actuando de manera responsable con el otorgamiento de cada una de sus licencias", se lee en el mensaje.

Cabe aclarar que Destilería 25 sí está en construcción en la misma Plaza Andenes, en la zona de bares y restaurantes del centro comercial, pero en un recorrido por el establecimiento se puede constatar que Cervecería 19 se mantiene clausurado.