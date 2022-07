Hermosillo: Explotan viviendas en Rivello y Villas del Real

HERMOSILLO, SON.- Con escasas horas de diferencia, en Hermosillo se registraron dos explosiones en viviendas ubicadas en Rivello Residencial y Villas del Real, con saldo de cinco personas lesionadas, dos de ellas de gravedad y 20 casas afectadas.

Fue a las 09:45 horas de ayer cuando se recibió el reporte al número de emergencias 9-1-1 con la detonación en una vivienda de la cerrada Lombardía, al poniente de la ciudad.

Al lugar llegaron elementos de las diferentes corporaciones de auxilio: Policía Municipal y de Tránsito, bomberos, Protección Civil Municipal y Estatal, así como de Cruz Roja.

Según los primeros peritajes todo parece indicar que la causa del incidente fue por acumulación de gas estacionario.

En el interior de la vivienda elementos de bomberos localizaron a dos personas con lesiones de consideración: un hombre de 40 años de edad y un joven de 19 años, de quienes se presume se están cambiando a la residencia.

Ambos fueron trasladados a recibir atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde los reportan con graves lesiones por quemaduras externas y en las vías respiratorias, reportó Luis Becerra Hurtado, titular de Salud de DIF Hermosillo.

Una mujer vecina de la zona afectada también resultó lesionada al caer de sus escaleras por la onda expansiva de la explosión, presentaba una lesión leve en la cabeza.

Hasta el momento Protección Civil Municipal informó de la afectación de un total de diecinueve casas, 5 de ellas con daños estructurales y 14 con afectaciones menores como ventanas y puertas.

Por más de de seis horas el cuerpo de bomberos de Hermosillo trabajó en el lugar en coordinación con cuerpos de rescate y Policía Municipal, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora quedó a cargo del área para las investigaciones correspondientes, a fin de tener un dictamen profesional de las causas del incidente.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó a través de un comunicado y vía su cuenta de Twitter, que se estará brindando apoyo médico a los afectados y se realizarán las investigaciones correspondientes.

Tras la detonación al poniente de Hermosillo, la cual se escuchó en colonias aledañas, los comentarios de asombro y preocupación vía redes sociales no se hicieron esperar.

El hecho se viralizó con vídeos y fotografías captadas por los vecinos de la zona incluso algunos de ellos se informaron por esta vía.

Rodolfo, vecino de la zona de la explosión en Rivello mencionó que él se encontraba aún dormido cuando pasó la detonación

“Aquí en mi casa no pasó nada afortunadamente, sólo se escuchó muy fuerte, las ventanas retumbaron por un momento, me levanté asustado y al salir a la calle me percaté de la situación con los demás vecinos”