"Estoy muy contento": Antonio Astiazarán

Pese a no estar satisfecho, el alcalde de Hermosillo destaca entre sus logros el triple de inversión en obra pública y el liderazgo mundial en el uso de patrullas eléctricas.

A un año de gobierno, para el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez hoy es su primer día como presidente municipal, porque está comprometido a mantener el mismo entusiasmo y la misma pasión con que inició su gestión para dar a los hermosillenses los resultados que esperan y por los que lo votaron.

Y el entusiasmo es difícil de ocultar, invariablemente el alcalde inicia sus discursos con un “estoy muy contento” y su lenguaje corporal hace eco de esa afirmación.

¿Y por qué está contento? Los hechos nos muestran que la inversión en obra pública es el triple que en años anteriores, que los ingresos del municipio se han incrementado en 22%, que Hermosillo es líder mundial en la utilización de patrullas eléctricas, que es el número uno en la reducción la percepción de inseguridad y de la reducción de la incidencia delictiva en el estado, entre otros avances.

Pero también porque hay planes en proceso de consolidación para enfrentar los retos de una ciudad que es la más dinámica en la generación de empleos y que crece al ritmo de una urbe en franco desarrollo.

EXPRESO tuvo la oportunidad de platicar con el alcalde de la capital por motivos de su primer año de gobierno y esto es lo que conversamos.

PE.- ¿Cuál consideras que es el mayor reto en el primer año de gobierno?

AAG.- El principal reto que hemos tenido que enfrentar es sin duda alguna, ordenar la casa; yo siempre he pensado que Hermosillo no va a cambiar si no cambiamos el gobierno y para cambiar el gobierno era importante tomar decisiones porque cuando se nada de muertito en una responsabilidad tan importante como gobernar la ciudad, en un municipio que es el tercero más endeudado de México, el margen de maniobra que tiene un gobierno para atender las necesidades de la gente es muy limitado. Por darte un ejemplo, en algún momento pagábamos por el servicio de la deuda a largo plazo, el doble de lo que se destinaba a inversión en obra pública.

Esa tendencia tenía que acabarse y para ello primero teníamos que tomar decisiones en el interior, para tener un gobierno que le cueste menos a la ciudad y que pueda hacer más por la ciudad. Por ese tipo de medidas fue como logramos crecer al triple de inversión de un año a otro. Antes se invertía 220 o 230 millones de pesos de puro recurso municipal y ahora vamos a llegar a los 680 mdp este año, de los cuales, sin contraer deuda adicional, estamos triplicando el recurso para obra pública. Eso fue posible porque en su momento se adoptó una serie de medidas como reducir el tamaño del gobierno, como simplificar y reducir áreas, e incluso renegociar el Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato, para poder generar ahorros y que se fueran a las prioridades de la gente.

PE.- ¿Tomar estas medidas que incluso son impopulares, exigen un esfuerzo, cómo lo has sobrellevado?

AAG.- Como decía el político israelí Shimon Peres: “Tenemos que enten- der los que tenemos una responsabilidad pública que los resultados son más importantes que los reconocimientos”. A mí me parece que cuando se trabaja en función de los resultados es cuando la gente valora más el cumplimiento de los compromisos que se hicieron en campaña. Cuando era candidato yo hablé de que íbamos a duplicar el recurso de un año a otro y no solamente lo duplicamos, los triplicamos, eso fue posible por estos esfuerzos.

PE.- Sin embargo, a pesar de esa inversión en obra pública, muchos aún no están conformes con la situación de la ciudad en materia de calles, de agua y otros servicios, entonces ¿cuánto le podrá tomar a esta administración acercarse a un punto en que la gente quede satisfecha?

AAG.- Uno de los principales insatisfechos, soy yo mismo. Es importante que el gobierno no sea autocomplaciente, ni nosotros como gobernantes, y lo dije con claridad: estoy contento con los resultados, pero no satisfecho. Creo que es muy importante que la tendencia que tenemos es para que se le dé prioridad a la inversión pública productiva, que no sea nada más por un año, sino que pueda continuar con ese ritmo de inversión, para que la gente lo vea en la realidad.

Por ejemplo, informé que estamos rehabilitando 40 vialidades principales que se están recarpeteando y muchas más que estamos construyendo de cero. Yo no podría decirte que el año que entra ya se logró el objetivo; lo que sí está claro es que no estoy satisfecho, hay mucho por hacer y es necesario que la tendencia continúe para que las tres prioridades de este gobierno (agua, infraestructura y seguridad) se vean reflejados en el presupuesto del gobierno, porque de nada sirve tener un gobierno que dice darle prioridad a estos temas, pero que no sea reflejado en el presupuesto.

PE.- Llama la atención que de alguna manera, políticamente hablando, estás solo, sin un gobernador afín, sin un presidente afín y sin diputados federales afines que pudieran ayudar a abrir puertas, ¿esto lo consideramos una desventaja o más vale solo que mal acompañado?

AAG.- Te diría que si bien es cierto la circunstancia política que me toca vivir como presidente municipal de la capital es atípica, porque la alianza que represento no tiene representación federal, como lo mencionas, también es cierto que soy una persona que cree en las alianzas y el trabajo en equipo. No creo yo que a Hermosillo, ni al estado le convenga tener gobernantes que antepongan sus ideologías o los partidos políticos que les dieron origen, a la responsabilidad misma que tenemos en el cargo.

Como lo dije desde un principio y así voy a continuar, seré un presidente municipal que haré equipo con los otros niveles de gobierno, independiente- mente del partido político, seré un presidente que va a anteponer el interés de las y los hermosillenses, por encima incluso de la militancia y las ideologías y en ese sentido he venido trabajando, por eso no he sido un presidente que se dedique a pelear o confrontarse, por el contrario, en la medida que podamos unirnos en un sólo propósito, es como nos irá mejor.

PE.- ¿Has encontrado buena voluntad del otro lado?

AAG.- Por supuesto que sí y principalmente del Gobernador (Alfonso Durazo Montaño)

PE.- En estos tiempos de crisis, todo mundo se queja de la falta de dinero, pero tú has logrado triplicar la inversión en obra pública, ¿cuál es tu receta secreta?

AAG.- Debemos innovar en el gobierno, tiene que ser un gobierno que impulse nuevas soluciones a viejos problemas. Por ejemplo, vamos a cambiar todas las bombas de los pozos de agua de Hermosillo, eso nos va a generar ahorros de tres millones de pesos mensuales de pura electricidad, ya que son equipos nuevos, modernos, altamente eficientes comparados con los que tenemos. Pero lo mismo estamos haciendo con la electricidad del gobierno, por ejemplo todo lo que traemos para el consumo de electricidad de los edificios públicos, aquí mismo en Palacio Municipal, donde pusimos paneles solares nos está generando un ahorro, pero también tenemos ahorro en gasto corriente con las patrullas eléctricas o también con los vehículos de servicios públicos donde se han adquirido vehículos híbridos que trabajan con gas natural y que ahorran la mitad del combustible.

Todo eso lo englobamos en un Plan de Fortalecimiento Financiero que tiene como objetivo reducir el costo del gobierno y fortalecer los ingresos propios. Siempre he pensado, que Hermosillo tiene con qué, que lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie lo va hacer por nosotros. Es bien importante que los gobiernos se dediquen a impulsar con innovación, tecnología, modernidad, la eficiencia del mismo gobierno en cuanto a costos y procesos, para que esos ahorros se puedan ir a las prioridades que la gente está esperando de nosotros.

PE.- ¿Cómo hacer para que estos cambios y estas medidas que han dado resultado, se sigan practicando y que quien venga después no los cambie?

AAG.- Yo esperaría que los resultados obtenidos, por ejemplo los presupuestos Crece, sean tan exitosos en términos de desempeño, que quien venga después se vea obligado a respetarlos. Además de eso, por primera vez, hemos diseñado un plan a largo plazo, a 12 años, con objetivos, metas, incluso indicadores para evaluar el cumplimiento a largo plazo, y en esos objetivos y metas está participando la sociedad civil organizada, contamos con una herramienta para planificar más allá de esta administración, el crecimiento de la ciudad.

PE.- Hay algunos temas que tienen a los ciudadanos con los nervios de punta, como el mal estado de muchas calles, las frecuentes fugas de agua (negras y potable), el tráfico insufrible a cualquier hora del día. ¿Hay algunos planes para atender estos temas tan sensibles y que son lo primero que ven los ciudadanos de tu administración?

AAG.- Sí tenemos planes, proyectos e inversiones que estamos haciendo y otras más por hacer. Por ejemplo estamos haciendo los estudios de tráfico y técnicos necesarios para impulsar la construcción de libramientos que nos permitan sacar el transporte de carga de la ciudad, esto es muy importante, no tiene caso que arreglemos el bulevar Clouthier y el Enrique Mazón si al rato van a volver a estar igual por los vehículos de carga.

Tenemos por concluir un Plan de Desarrollo Urbano y eso nos va a permitir planear el crecimiento incluso con las áreas verdes y nuevas alternativas de bulevares y de comunicación, como el bulevar Las Quintas, que permitirá desfogar el tráfico del surponiente de la ciudad. También hay que decir que el recurso, que ahora es el triple, es insuficiente. También vale la pena recordar que este verano no hubo protesta por falta de agua, las inversiones de rehabilitación de pozos permitió sortear con éxito el abasto de agua en el verano y eso es una buena noticia que hay que recordarla y afortunadamente con las lluvias de esta temporada se tiene garantizado el abasto de agua para este año y el que sigue.

En este tema, cuando no se tiene una buena inversión en la parte de la distribución y el almacenamiento, como los tanques elevados que no tienen medición remota, eso nos ocasiona fugas que luego ocasionan baches. En el tema del agua tenemos que plantear una solución de largo plazo, que no sólo sea de coyuntura o de un verano, sino que nos permita transitar al largo plazo.

PE.- En materia de seguridad, la gente percibe cierta mejoría, ¿cómo vamos?

AAG.- No se trata de datos del gobierno municipal, sino de datos basados en las encuestas del Inegi. Hermosillo ocupa el primer lugar en la reducción de la percepción de la inseguridad y además ocupa el primer lugar en la reducción de la incidencia delictiva, o sea, no sólo la gente está percibiendo más seguro a Hermosillo, sino que en los hechos está sucediendo menos delitos.

Por ejemplo en 2019, el 65.2% de los hermosillenses percibía inseguridad en la ciudad, en el 2020, el 62.3% y en 2021, se dispara a 67.1% y en el 2022 traemos un 59.1% de percepción de inseguridad.

PE.- ¿A qué atribuyes estos resultados?

AAG.- Son muchos factores, pero contribuye mucho el esfuerzo que estamos haciendo en equipamiento de la Policía Municipal, como pasar de 70 a 300 patrullas de un año a otro, tiene efecto y lo estamos viendo. Y estoy seguro que nos va ir mejor en la percepción de inseguridad en los próximos años.

Otro que tiene que ver es que Hermosillo ocupa ya el primer lugar en la generación de empleo en el estado, es decir, en la medida que tengamos dinamismo en la generación de empleo, ayuda a la reducción de la inseguridad. Y además se vincula también la inver- sión pública productiva, que ayuda a su vez a generar empleos, creándose así un círculo virtuoso.

PE.- ¿Cuál consideras que va a ser tu principal reto para los dos próximos años?

AAG.- Muchas de las decisiones que hemos tomado, los efectos de las mismas en términos económicos, de ahorro y eficiencia, se van a ver materializadas hasta el año que entra. Siento que el año que entra mi reto como presidente municipal va a ser que no se reduzca esa tendencia que traemos en la inversión de obra pública de 680 mdp, ni tampoco en la prestación de servicios, que la gente siga viendo una buena recolección de basura, en servicios públicos y seguridad pública.

PE.- ¿Cómo no caer en la tentación de empezar a pensar en términos de ambición electoral y dejar de lado el trabajo como alcalde, como hemos visto que les ha pasado a muchos?

AAG.- Lo que más me nutre como presidente municipal para no distraerme es estar en las colonias. Disfruto mucho estar en las colonias, esa es mi principal fuente de energía, esa y el sol.

PE.- ¿Nos quieres compartir un mensaje final para los hermosillenses?

AAG.- Hoy es el día uno y es mi primer día como presidente municipal, lo que significa que voy a seguir trabajando con la misma energía y el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con la misma pasión con la que inicié la administración porque además de que disfruto mucho esta responsabilidad tengo muy claro el tamaño del compromiso que asumí y por supuesto que voy a corresponder con resultados lo que la gente está esperando de este gobierno.