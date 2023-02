Don Pedro vende galletas para ayudar a su amiga enferma

El hombre de la tercera edad aún se mantiene con fuerzas y gusto para trabajar y ayudar a su comunidad.

A sus 69 años de edad, Don Pedro Arredondo se desempeña como “viene viene” en un centro comercial de Hermosillo, pero en sus días libres se dedica a vender galletas para ayudar a una amiga enferma.

Regularmente los fines de semana se ubica en el estacionamiento de Walmart Solidaridad, donde vende galletas todo el día, destinando sus ganancias en cubrir los gastos médicos de su amiga Maria Teresa.

“Yo trabajo en los “viene viene” allá en el Walmart del Río, estas galletitas las vendo para ayudar a una señora que vive donde vivo yo, ella está enferma, tiene diabetes, la operaron de cataratas y perdió un ojo, con el otro ojo ve muy poco y tiene dos hijos pequeños que mantener ”, explicó el sexagenario.

Además de lo mencionado por el señor, María Teresa también sufre del corazón y presión arterial, por lo que sus hermanas elaboran galletas de harina que venden en 15 pesos durante los fines de semana, y con eso pueden comprar también los medicamentos.

Con fuerza y gusto de trabajar

Don Pedro comentó que se siente fuerte aún para trabajar y la gente lo trata bien, por eso realiza lo hace con mucho gusto; de lunes a viernes apoya a los automovilistas en el estacionamiento del mencionado centro comercial y los fines de semana a vender galletas en el otro punto.

“ La gente se porta bien conmigo, me dan propinas, platican conmigo y hasta me compran cuando estoy vendiendo, en ocasiones compran varias galletas, u otros me pagan con billete de 20 y me dan la feria ”, comentó.

El hombre es originario de Sinaloa, pero tiene más de 30 años viviendo en Hermosillo, por lo que ya se considera sonorense.

Agradeció que mucha gente apoya a las personas de la tercera edad que buscan el sustento diario, pues ya por sus años no consiguen trabajo formal, y el autoemplearse es la única forma de ganar unas monedas de manera honrada.

Comentó que para quienes gusten cooperar comprando galletas, se pueden comunicar al número de teléfono es 6624698586.