Aumentan mujeres operadoras de transporte urbano en Hermosillo

En total son 46 mujeres que forman parte del sector urbano, entre las operadoras y administrativas.

Un total de 27 operadoras de transporte urbano, son las que circulan en Hermosillo, lo que representa un aumento en la incorporación de mujeres a la flota de unidades, según informes del Sistema Integral de Transporte.

Nancy Moreno Leyva, operadora y sindicalista, recalcó que en los últimos años ha observado que cada vez más mujeres se integran a la flotilla de camiones, ya que en total son 46, entre las operadoras y administrativas que forman parte del sector urbano.

“ Estamos muy contentas de que más mujeres se sumen a esta actividad como operadoras, porque demuestra que no solo es trabajo de hombres ”, indicó.

Buen servicio

A pesar de que es un trabajo pesado, ella y sus compañeras operadoras tratan de otorgar el mejor servicio a los usuarios, desde el buen trato hasta la responsabilidad que conlleva transportar.

“ Entre más se suman, más la gente ve, lo toma muy bien y lo ve muy bien, la verdad me da mucho gusto que las mujeres se animen y que vean que sí se puede, sí es un trabajo pesado pero no hay nada que no se pueda lograr ”, comentó.

Asimismo, seguirán con la campaña de reclutamiento donde hombres y mujeres podrán integrarse como choferes en el transporte público. Las personas que estén interesadas podrán llamar al teléfono: 6622278287, para obtener más información o acudir a las instalaciones bulevar Lázaro Cárdenas y calle República de Belice con una solicitud elaborada.