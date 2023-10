Adulto mayor sufre aparatosa volcadura al oriente de Hermosillo

Los hechos se registraron la tarde de este sábado en calles cercanas a la presa Abelardo L. Rodríguez.

Un hombre de la tercera edad estuvo atorado por varios minutos luego de que sufriera la volcadura de su vehículo al perder el control cuando circulaba por calles del sector oriente de la ciudad.

Los hechos se registraron la tarde de este sábado en el cruce de los bulevares de los Ganaderos y Río Sonora, cercano a la presa Abelardo L. Rodríguez, donde el conductor circulaba de oriente a poniente sobre Río Sonora cuando perdió el control.

Esto hizo que terminara volcado sobre el costado izquierdo, sin embargo, la víctima no presentó lesión alguna.

Elementos del Departamento de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mismos que se abocaron a labores de rescate del hombre.

Acuden paramédicos

A pesar de que no presentó heridas de gravedad, no evitó que fuera atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes hicieron la toma de signos vitales pero no requirió ser trasladado al hospital.

El vehículo quedó asegurado por los agentes municipales para hacer las indagatorias correspondientes y aguardar que el vehículo fuera remolcado.