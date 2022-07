Cubiertos hasta la cabeza es como los hermosillenses se cuidan del calor

Ciudadanos que transitaban por el centro de Hermosillo fueron vistos utilizando diferentes prendas para protegerse del sol ante las altas temperaturas registradas este día.

Portando gorra, usando ropa de manga larga y protegiéndose con una sombrilla son las medidas que utilizan algunos hermosillenses para hacerle frente al calor incesante de la ciudad.

En un sondeo realizado por periódico E XPRESO , muchos de los ciudadanos comentaron que preferirían quedarse en sus hogares, pero la necesidad de ir a trabajar es la principal razón para salir de los hogares y enfrentar “el calorón de Hermosillo”

Tal es el caso de Esperanza, de 41 años, quien en su hora de salida debe esperar la ruta 17 en la parada de camión ubicada a un costado de la Clínica del Noroeste, a quien se le pudo observar portando una sombrilla esperando el transporte

Otra de las formas para mitigar el calor ha sido comprar agua o refresco para calmar la sensación de calor, tal como el caso de Laura quien se observó cruzando rápidamente el cruce de Matamoros y la avenida Colosio con una bebida gasificada en cada mano.

“Está horrible el calor, nomas salí nomas a comprar dos sodas pero no pensé que estuviera tan fuerte y eso que llovió, se supone que tendría que estar más calmado” , comentó Claudia, de 32 años.

Otros no se encuentran conformes con cubrirse con una playera manga larga, pues se pudo observar a ciudadanos cubiertos hasta la cabeza, como en el caso de Don Eusebio, de 61 años.

“Así ande todo sudado, me pongo cada trapo en la cabeza para que no me haga tanto daño, ya con eso evitó me de golpe de calor o peor aún, que me deshidrate” , dijo.

A pesar de las distintas medidas que los hermosillenses llevan a cabo, las autoridades tanto de Salud como de Protección Civil, han hecho total hincapié en evitar circular por las calles en horas de mayor intensidad de calor.