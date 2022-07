Hermosillenses no se sienten seguros

A pesar de que el Inegi reveló recientemente que la percepción de inseguridad en Hermosillo vino a la baja, un sondeo por la capital mostró voces de ciudadanos que dijeron sentirse inseguros en la ciudad, principalmente las mujeres.

Contrario a lo revelado por la reciente encuesta de percepción de seguridad pública del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), hermosillenses manifestaron sentirse inseguros en la ciudad capital.

EXPRESO hizo un recorrido por las calles del centro de Hermosillo para saber la opinión de los ciudadanos sobre la seguridad pública en la localidad, donde la mayoría expuso sentirse inseguro al momento de salir o en sus propias colonias.

En el sondeo que se realizó todas las mujeres opinaron sentirse vulnerables cuando tienen que ir hacia la parada del camión para llegar a sus escuela o trabajos, ya que algunas han sufrido episodios desafortunados de delincuencia.

“Una vez ya me asaltaron esperando el camión y hace poquito asaltaron una tienda cerca de mi casa. En las paradas de camiones donde yo me siento insegura, en las noches mas que nada”, comentó Britany Paz, estudiante de la Universidad de Sonora.

Por parte de los hombres, su percepción sobre la seguridad varió, ya que algunos decían sentirse cómodos, mientras que otros afirman, ven a Hermosillo como una zona peligrosa, donde no puedes recorrer las calles con tranquilidad.

“En comparación de otras ciudades, está bien aquí, le daría un puntaje del 70 por ciento más o menos de que es seguro porque la autoridad se fija un poco más en lo se refiere a la ciudad, eso está bien”, declaró José Antonio Romero de 68 años.

Algunos señalaron que las horas donde tienen que estar más alerta son por las mañanas, entre las 6:00 y 7:00 horas, y por las noches. También describieron como las zonas más riesgosas la zona norte de la ciudad y el propio centro.

“Aquí en el centro es donde más me siento insegura, en mi colonia está muy tranquilo, aquí cada cosa pasa y pues es donde yo no me siento tan seguro como en otros lugares”, indicó María Medina, de 20 años.

Las cifras del Inegi reflejan que en junio del 2021 el 72.2 por ciento de los habitantes de la capital de Sonora se sentían inseguros, mientras que los más recientes de junio del 2022 muestra un 60.5 por ciento, lo que indica que la percepción de inseguridad, una tendencia que va a la baja.

“En la calle una vez me asaltaron me despojaron un celular por la colonia Solidaridad, por eso ya cuando salgo de noche si procuro que sea una colonia calmada para que no me vuelvan a ocurrir estas cosas”, dijo Diego Hernández, de 25 años.

OTRAS DECLARACIONES

Hay muchas colonias que son muy peligrosas, en mi casa me ha tocado que se roben los focos de afuera o cosas que uno deja ya no aparecen al siguiente día Melisa Ortiz, 18 años