Hermosillenses permanecen constantes en activación física este año

La pandemia, aseguró, dejo una pauta importante que se reflejó este año, en que la población no dejó de lado la activación física y se comportaron constantes en sus entrenamientos.

Aprovechar la última semana del año para activarse físicamente es la recomendación de los especialistas para cumplir el propósito de año nuevo más recurrente: hacer ejercicio y mejorar su salud.

El entrenador personal Óscar Navarro Vanegas, comentó que el comportamiento de los Hermosillenses refleja cómo el frío y las fiestas son un factor importante para que los ciudadanos abandonen la actividad física pues de un total de hasta 30 personas que entrenan con él normalmente, este mes el número se reduce a cinco.

"Incluso desde el mes de noviembre, con el pan de muerto, la gente deja de asistir al gimnasio por andar en vueltas, con las compras, pero yo consideró que no deben dejar la actividad física ya si no pueden acudir o no quieren pagar un gimnasio, aprovechar los espacios públicos para hacer alguna actividad", expreso Óscar Navarro.

Sin embargo, históricamente esta temporada es complicada para el rubro de gimnasios y entrenadores personales aseguró, pero más allá del negocio, está la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos.

"El cuerpo humano cuando dejas de ejercitarte principalmente pierde fuerza, perdemos capacidades físicas condicionales también, la capacidad aeróbica y cardio pulmonar, entonces si tú empiezas sin condición y quieres hacer mucho cuando comienzas, puedes lesionarte y frenar ese propósito" , agregó.

Otro de los consejos que externo, es consumir alimentos y bebidas con moderación y aunque sea solo una semana la que queda para el cierre del año, intentar realizar al menos 30 minutos de ejercicio diarios.