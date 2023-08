Jóvenes hermosillenses encuentran trabajo a través de Internet

Romelia Márquez Puente, egresada de la Universidad de Sonora y usuaria de LinkedIn, comentó que “el tener actualizado mi perfil me ha ayudado a establecer conexiones más cercanas con personas que se mueven dentro del mismo gremio que yo".

La búsqueda de empleo se ha vuelto una tarea cada vez más digitalizada, y los jóvenes hermosillenses encuentran en las plataformas en línea, una herramienta valiosa para conseguir oportunidades laborales.

Romelia Márquez Puente, egresada de la Universidad de Sonora y usuaria de LinkedIn, comentó que “el tener actualizado mi perfil me ha ayudado a establecer conexiones más cercanas con personas que se mueven dentro del mismo gremio que yo, tener contactos que me ayuden a lograr mis objetivos profesionales, lo cual me parece una gran herramienta”.

Ambar Murillo, por su parte, destacó la confianza que le brindan plataformas como LinkedIn, Indeed, Computrabajo y OCCMundial “además de ofrecer ofertas de trabajo, estas plataformas proporcionan evaluaciones de trabajadores, brindando insights sobre la cultura de las empresas y facilitando la toma de decisiones informadas”.

De igual manera, Carolina Chávez señaló apuntar a la eficacia de recibir alertas por correo electrónico en plataformas como Upwork y Computrabajo, lo cual le ha permitido estar al tanto de trabajos que se ajustan a su perfil, agilizando su búsqueda y maximizando sus posibilidades de encontrar empleos relevantes.

Grupos en Facebook

Asimismo, Anel Reyes compartió su experiencia, habiendo utilizado Computrabajo y grupos de Facebook como turbo empleos y chango empleos, donde encontró varias oportunidades y un trabajo temporal. Incluso, su empleo actual lo encontró en un grupo para estudiantes y egresados de Derecho de la Unison.

En conclusión, las plataformas en línea se han convertido en aliados esenciales para los jóvenes en su búsqueda de empleo, desde la creación de conexiones valiosas hasta la recepción de alertas personalizadas, estas herramientas digitales brindan una gama de ventajas que optimizan el proceso de conseguir oportunidades laborales.