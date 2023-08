Joven hermosillense recreó el campus de la Unison en Minecraft

Santiago, quien estudió el primer semestre de la Licenciatura en Químico Biólogo Clínico durante el ciclo escolar pasado, se inspiró en un recuerdo de su etapa de preparatoria para emprender este desafío virtual.

Santiago González Barrera, un joven hermosillense de 21 años y ex alumno de la Universidad de Sonora, ha logrado un asombroso hito al recrear la institución en el popular juego Minecraft.

Santiago, quien estudió el primer semestre de la Licenciatura en Químico Biólogo Clínico durante el ciclo escolar pasado, se inspiró en un recuerdo de su etapa de preparatoria para emprender este desafío virtual.

“Un día normal recordé cuando a mí se me había ocurrido recrear mi preparatoria en Minecraft, un proyecto que había empezado y deje a medias, no lo termine. Después pensé: oye estoy en la universidad, ¿porque nadie la ha recreado en el juego?, investigué y no había nada, y me decidí a recrearla yo” explicó.

¿Cuánto demoró?

Utilizando diversas herramientas como Google Maps y aplicaciones de modelado en 3D, como SketchUp, González comenzó a realizar dicho mapa en el juego, cuyo proceso de creación comenzó en noviembre de 2022 y culminó alrededor del 27 de julio de este año.

A lo largo de este tiempo, Santiago enfrentó el desafío de detallar cada rincón del campus virtualmente, su experiencia como jugador de Minecraft desde hace 14 años le proporcionó las habilidades necesarias para llevar a cabo esta tarea.

No requirió ayuda externa

Mencionó que, no requirió de ninguna ayuda externa, dedicándole hasta 5 horas al día a su proyecto. “Este mapa puede descargarse por un link, es un servidor donde se pueden conectar 10 jugares a la vez y la otra manera es un archivo exportado que puede ser modificado” relató.

Es importante resaltar que Santiago no recibió ningún beneficio económico con este logro, lo realizó completamente por su amor al juego y al deseo de ayudar a los alumnos de nuevo ingreso.

Aunque hasta el momento no ha sido contactado por otras instituciones para recrear sus campus, el joven se muestra abierto y emocionado ante la posibilidad de emprender proyectos similares en el futuro.