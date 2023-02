Preocupa la falta de vivienda social en Hermosillo: promotora de vivienda

Aurora García de León, promotora de vivienda, se enlazó vía zoom durante la transmisión de Expreso 24/7 para conversar sobre el tema de vivienda social y las implicaciones que trae consigo el alto nivel de trámites para las constructoras.

El día de ayer se llevó a cabo una reunión con la Comisión Consultiva Regional en la que participaron actores de la iniciativa privada, de gobierno y del sector trabajador, además de tener como invitados a la presidenta de la Comisión de Vivienda de Sonora, el director de Coves y el Presidente de Canadevi en Sonora.

“Lo que se revisó en la reunión fueron los retos y las necesidades de vivienda para el estado, los acuerdos y recomendaciones que se tomaron serán atendidas por la Dirección General y la Secretaría General del Infonavit; existe una preocupación porque se ha dejado de construir vivienda en Hermosillo, de todos los segmentos, pero especialmente vivienda social” , mencionó.

Durante la reunión, mencionó, se analizaron algunos números importantes, por ejemplo, que en el Infonavit hay casi 225 mil personas que tienen un crédito, pero no han encontrado alguna solución de vivienda, y que durante el 2022 sólo se produjeron 12 mil viviendas tipo Infonavit.

El encarecimiento de vivienda se da en parte por los procesos



“En los últimos años ha incrementado el rezago, no se está produciendo lo adecuado para el número de personas con créditos; hay muchos factores por los que no se está construyendo, los más significativos son que los terrenos para construir vivienda se han encarecido, y la inflación ha afectado de manera significativa los precios de los materiales de construcción” , agregó.



Relató también que no hay buena regulaciones municipales para construir vivienda social, pues se ve como una vía para obtener recursos para los municipios, porque se cobran licencias y derechos que hacen que los precios suban y que no necesariamente le agregan valor a la vivienda, pues no la mejoran.

“Estoy muy preocupada por el encarecimiento de la vivienda social a causa de esto, porque podríamos tener de nuevo asentamientos irregulares, y eso implica socialmente que las personas no encuentren una solución y tengan que vivir en malas condiciones, tenemos que trabajar mucho para concientizar sobre ese tema” , finalizó.