El evento, realizado en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, incluyó servicios gratuitos como cortes de cabello, exámenes de la vista y credencialización.

El Sistema Integral DIF Sonora realizó el Bazar Escolar 2025, ofreciendo útiles y artículos para el regreso a clases con descuentos del 40 y 60 por ciento. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Gimnasio Ana Gabriela Guevara, en Hermosillo.

Lizeth Vázquez Ochoa, directora del DIF Sonora, destacó que el bazar busca apoyar la economía de las familias sonorenses, ofreciendo una amplia variedad de artículos escolares a precios accesibles.

"El Bazar Escolar 2025 cumple un año más de respaldar a la economía familiar, ofreciendo artículos escolares de calidad y bajo costo. Es muy esperado por las familias, pues aquí pueden adquirir cuadernos, lápices, plumas, juegos geométricos, entre otros productos" , expresó.

Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, señaló que este tipo de actividades reflejan el compromiso del Gobierno del Estado con la educación y el bienestar de las familias.

"Queremos que el regreso a clases no sea una carga para las familias. Sabemos lo que implica y nuestro gobernador es sensible a sus necesidades. Esta es una oportunidad para ahorrar y comenzar el nuevo ciclo escolar con esperanza" , afirmó.

Durante la jornada también se brindaron servicios gratuitos como corte de cabello, valoraciones de la vista, adaptaciones de lentes y credencialización para el transporte público.

El próximo Bazar Escolar se llevará a cabo el sábado 16 de agosto en el Pabellón Pelotas del Centro de Usos Múltiples (CUM), de 9:00 a 14:00 horas.

Al evento asistieron Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del DIF Sonora; Sheila Hernández Alcaraz, secretaria de las Mujeres en Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación, entre otras autoridades.