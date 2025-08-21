Tras investigaciones, la menor fue localizada con vida en Navojoa, donde se encontraba con unos amigos que había conocido en Huachineras.

La menor Joana Alejandra Carrera García, que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Hermosillo, fue localizada sana y salva.

Joana había sido vista por última vez el pasado 14 de julio cuando salió del domicilio ubicado en Fraccionamiento Santa Clara, por lo que se había activado un protocolo para su búsqueda.

Fue a partir de investigaciones previas como entrevistas, inspecciones de lugares y videograbaciones, que se logró establecer que la joven se encontraba en la ciudad de Navojoa, donde fue localizada y posteriormente fue traslada a la ciudad de Hermosillo.

Joana Alejandra dijo que estuvo en esa ciudad acompañada de unos amigos que conoció en el municipio de Huachineras, de donde es originaria.

Desde entonces, la menor estuvo con ellos, señalando encontrarse bien de salud y no ser víctima de ningún delito.

Tras la ubicación de la menor de edad, la Alerta Amber quedó finalmente desactivada.