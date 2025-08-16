La menor fue vista por última vez cuando salió del domicilio ubicado en Fraccionamiento Santa Clara.

Este sábado fue activada la Alerta Amber para la búsqueda y localización de la menor Joana Alejandra Carrera García, quien desapareció desde el pasado 14 de julio, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor fue vista por última vez cuando ésta salió del domicilio ubicado en Fraccionamiento Santa Clara.

Hasta ahora no se ha tenido conocimiento de su paradero, por lo que se teme que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

La joven es de tez blanca, estatura de 1.58 metros, peso de 53 kilogramos, complexión regular, cara ovalada, ojos color café, cejas delgadas, nariz y orejas medianas, boca chica y labios delgados, y cabello color castaño oscuro.

La última que fue vista portaba una camiseta color negra, pantalón de mezclilla de color azul y huaraches de color rosa.

Para cualquier información se puso a disposición los números de teléfonos (662)2898800 Ext. 15701.