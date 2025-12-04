La Fiscalía de Sonora informó que fue encontrado en buen estado y sin indicios de delito; su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía de Justicia de Sonora confirmó la noche de este jueves 4 de diciembre la localización con vida de Juan Carlos Foncerrada Ruiz, reportado como desaparecido en Hermosillo desde el pasado 18 de noviembre.

De acuerdo con la institución, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ubicó a la persona en un punto de la vía pública tras realizar actos de investigación y mantener comunicación directa con los familiares.

La autoridad detalló que Juan Carlos Foncerrada fue encontrado en buen estado de salud y sin indicios de que hubiera sido víctima de delito alguno. Su ausencia, precisó la FGJE, obedeció a motivos personales y fue aclarada ante el Ministerio Público.

La Comisión de Búsqueda de Personas había emitido una ficha el 27 de noviembre para solicitar apoyo ciudadano, luego de que se formalizó el reporte de desaparición esta misma semana.

La Fiscalía agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró su compromiso de atender de inmediato cada reporte para priorizar la pronta localización de personas.

