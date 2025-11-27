La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió un boletín solicitando la colaboración ciudadana para localizar a Juan Carlos Foncerrada Ruiz, quien fue visto por última vez el 18 de noviembre de 2025 en Hermosillo, Sonora.

La ficha de localización se emitió bajo el número de expediente SG/CBPESON/460/2025. La autoridad puso a disposición varios números de contacto para recibir cualquier dato que permita su ubicación.

Datos de la persona buscada

Juan Carlos Foncerrada Ruiz, de $30$ años de edad y de nacionalidad mexicana, presenta las siguientes características físicas y señas particulares:

Tiene un tatuaje en la mano izquierda con la imagen de una X con el número 10.

Posee una cicatriz en la parte superior de la cabeza de aproximadamente 3 centímetros.

La Comisión de Búsqueda de Personas solicita a cualquier persona que posea información sobre el paradero de Juan Carlos Foncerrada Ruiz comunicarse a los siguientes medios de contacto: 662297369 o enviar un correo electrónico a comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Se recuerda que toda la información se recibe de manera confidencial y anónima.