El Gobierno de Hermosillo anunció este martes que implementará un operativo para garantizar el orden y la seguridad en el concierto de la cantante colombiana Shakira, programado para el próximo 14 de julio, en el Estadio Héroes de Nacozari.

Se desplegará un operativo de seguridad, protección civil, inspección y control del tránsito durante el transcurso del evento, en coordinación con elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Un total de 20 agentes de Tránsito y 20 preventivos, así como 50 policías auxiliares, quienes contarán con el apoyo de 200 elementos de seguridad privada, fueron asignados por el Municipio, con el objetivo de resguardar la seguridad de las y los asistentes.

Asimismo, se utilizarán cuatro patrullas y seis motocicletas de la Policía Preventiva, seis patrullas y cuatro motocicletas del Departamento de Tránsito, además de la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Además, la Coordinación Municipal de Protección Civil sumará 12 inspectores, ocho paramédicos y tres vehículos, así como 30 interventores de Tesorería Municipal.

Entre 20 y 30 inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia están listos para desarrollar sus funciones y, de ser necesario, se les sumarán como apoyo, inspectores de la Patrulla Verde.

Mientras que el Departamento de Bomberos tendrá en las proximidades del estadio una unidad y seis integrantes de su personal operativo para atender cualquier eventualidad.