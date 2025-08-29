El secretario Eduardo Acuña Padilla subrayó que ni el Ayuntamiento ni los universitarios contemplan la demolición del puente.

La propuesta de estudiantes para mejorar la movilidad frente a la Universidad de Sonora será revisada de manera integral por el Ayuntamiento de Hermosillo, con el compromiso de presentar alternativas en los próximos días, informó Eduardo Acuña Padilla.

El secretario del Ayuntamiento explicó que el planteamiento fue expuesto durante una reunión con jóvenes universitarios y el alcalde Antonio Astiazarán, en la que participaron diversas dependencias municipales relacionadas con movilidad e infraestructura.

“No nos adelantamos a decir que ya es un hecho, pero vimos con buenos ojos la propuesta. Se les dejó muy claro a los jóvenes que es una propuesta integral la que se debe analizar, no solamente el cruce peatonal que ellos están proponiendo” , expresó.

Te puede interesar Protestan estudiantes por puente peatonal frente a la Unison

El funcionario destacó que la iniciativa de habilitar un cruce peatonal a nivel de piso fue recibida con apertura, aunque insistió que el análisis debe considerar opciones que eviten que el puente actual se quede sin uso.

Por este motivo, Acuña Padilla subrayó que ni el Ayuntamiento ni los universitarios contemplan la demolición del puente, solo buscan que mantenga la función útil para la ciudad.

Sobre las alternativas que los estudiantes entregaron en un documento, aclaró que serán revisadas por las áreas técnicas del municipio antes de que se defina la solución más viable para la zona universitaria.

Por último, el secretario reiteró que la administración municipal mantendrá la apertura al diálogo con la comunidad académica y que la prioridad es garantizar accesibilidad y seguridad para las personas.