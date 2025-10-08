El trabajador realizaba la instalación de un anuncio luminoso cuando sufrió una descarga eléctrica; fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado en estado delicado a una clínica del Centro.

Un joven resultó gravemente lesionado la tarde-noche de este miércoles 8 de octubre tras recibir una descarga eléctrica mientras instalaba un anuncio luminoso en el Mercado Municipal No. 1, en el Centro de Hermosillo.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Bomberos, Francisco Javier Ramírez, el reporte se recibió alrededor del anochecer, indicando que un trabajador había sufrido una descarga mientras realizaba labores en la parte alta de un local.

"Se nos informó que una persona había recibido una descarga eléctrica mientras hacía la instalación de un anuncio. Al llegar personal de la Estación Central de Bomberos y de la Cruz Roja, se encontró al joven inconsciente" , explicó el comandante Ramírez.

Los paramédicos realizaron maniobras de auxilio en el sitio antes de trasladar al afectado a una clínica cercana, donde fue reportado en estado delicado de salud.

El comandante añadió que el accidente involucró corriente alterna, y que personal de Protección Civil se presentó en el lugar para determinar las causas del incidente y verificar las condiciones de seguridad en el área.

Ramírez hizo un llamado a quienes realizan este tipo de trabajos a usar el equipo de protección adecuado y contar con la capacitación necesaria para manipular energía eléctrica.

“La energía eléctrica es peligrosa si se manipula sin conocimiento o sin medidas de seguridad adecuadas” , advirtió.