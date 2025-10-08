Coparmex Sonora Norte inauguró el Foro Empresarial: Ideas en Movimiento 2025 en Villa Toscana, con ponencias sobre economía, seguridad y competitividad.

Hermosillo abrió este miércoles el Foro Empresarial: Ideas en Movimiento 2025, organizado por Coparmex Sonora Norte, con un programa de análisis sobre panorama nacional, economía e inseguridad, y conferencias dirigidas a fortalecer la toma de decisiones del sector productivo.

El presidente de Coparmex Sonora Norte, Gilberto Robles Bustamante, subrayó el enfoque integral del encuentro. “Este foro, al igual que los anteriores, toca temas de gran relevancia como son el financiero, económico y también lo político; en esta ocasión, muy particular, vamos a abordar el tema de la inseguridad”, dijo en el mensaje de apertura.

La jornada, realizada en Villa Toscana, reúne a Héctor de Mauleón (periodista y escritor), Carlos Ponce Bustos (estratega financiero), Jorge Suárez Vélez (economista y analista financiero) y Ricardo Raphael (periodista y analista político), quienes desarrollarán contenidos sobre riesgos, competitividad y liderazgo empresarial ante un entorno global cambiante. De acuerdo con la organización, el objetivo es impulsar el desarrollo económico y social mediante intercambio de ideas, innovación y crecimiento sostenible.

Desde la sociedad civil, Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo ¿Cómo Vamos??, advirtió tres cuellos de botella que frenan el potencial local: agua, vivienda y transporte. Señaló que la inacción resta competitividad, desvía inversiones hacia otras ciudades y profundiza la dependencia de la industria automotriz.