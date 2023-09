Gobernador ofrece su apoyo a Ignacio Peinado Luna ante denuncia de CFE

El mandatario estatal indicó que toda persona tiene derecho a manifestarse y deben de hacerlo con libertad.

Después de darse a conocer que la Comisión Federal de Electricidad impugnó la resolución emitida por parte de un juez de la Fiscalía General de la República (FGR) en el no ejercicio de la acción penal hacía Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios en Hermosillo (UUH), el gobernador Alfonso Durazo Montaño ofreció su apoyo al líder.

El mandatario estatal indicó que toda persona tiene derecho a manifestarse y deben de hacerlo con libertad, asegurando que es responsabilidad del gobierno que esas manifestaciones se realicen de manera pacífica, garantizando la seguridad de las personas que participen o que no lo hagan.

“No estoy de acuerdo (situación de Peinado Luna), no sé de qué se trata, no conozco a detalle pero le voy a pedir a nuestro secretario de Gobierno que busque a Nacho Peinado y si me comunican también hablaré con él” , aseguró.

Asimismo el mandatario estatal se ofreció para ser un intermediario y apoyar a la defensa de Ignacio Peinado, pues aseveró que no debe de haber ningún motivo de acusación relacionado con una manifestación pacífica.

A pesar de que un juez federal haya emitido un fallo a favor de Peinado Luna el pasado mes de julio por el bloqueo en los centros de cobro, CFE impugnó la resolución y están llamando de nueva cuenta a declarar al presidente de la UUH en este mes de septiembre.

Ante ello, el pasado lunes 18 de septiembre Ignacio Peinado Luna se manifestó de nuevo por fuera de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad para asegurar que dicha empresa de electricidad mantiene una persecución en contra de él y demás integrantes de la Unión de Usuarios.