Fugas de aguas negras rodean jardín de niños “Tomás Grijalva Dávila”

HERMOSLLO, SON.- Personal docente del jardín de niños “Tomás Grijalva Dávila” denuncia que continúan las fugas de drenaje en las inmediaciones del plantel ubicado en la colonia Solidaridad, señalando que la problemática ha provocado enfermedades en los menores que asisten a clases, entre ellos dos casos de hepatitis.

“Desgraciadamente no hay ciclo escolar que no tengamos casos de niños con hepatitis. No es solamente arreglarlo, porque cuando esto se seca se volatiza y es lo que andamos respirando. Nuestros niños cruzan la calle para entrar y todo lo que traen en sus zapatitos lo meten aquí. En clase de física los niños tienen que hacer ejercicio, trepan, ruedan, y todo eso los niños lo meten al salón y aquí mismo ellos lo están consumiendo”, apuntó la maestra Dulce María Gutiérrez.

Señaló que las fugas de aguas negras se han presentado de manera intermitente desde hace cerca de 20 años, con soluciones momentáneas.

En el presente ciclo escolar se han generado múltiples reportes al organismo municipal, pero la problemática continúa afectando a los 97 menores que asisten a clases ya de manera presencial.

“Es más el tiempo que tardan en venir a arreglarlo que lo que vuelve a brotar la fuga. Hace menos de un mes arreglaron y volvió dos veces y esta es la tercera vez. Lo que nos han dicho desde hace tiempo es que el problema es la situación de algunas familias que viven invadiendo casas y que no tienen el sistema de drenaje. Ahorita está saliendo de la coladera de aquí, pero cuando no es de esta es de dos cuadras arriba o tres cuadras y fluye y fluye todo el día”, reiteró Dulce María.