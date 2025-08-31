Apagones, calles inundadas y accidentes viales fueron algunas de las afectaciones que se presentaron con las precipitaciones en la ciudad.

La tarde del sábado 30 de agosto, una intensa lluvia acompañada de granizo y rachas de viento azotó distintas zonas del norte y centro de Hermosillo, dejando a su paso múltiples afectaciones en vialidades, negocios y colonias de la ciudad.

Uno de los incidentes más significativos se registró en la intersección de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Yáñez, donde la caída de una palmera y un poste de luz de más de 20 metros de altura obligó al cierre de la vialidad. La zona permanece restringida desde la calle Guerrero, Colosio y Doctor Noriega por Yáñez, debido al riesgo que representan los escombros y los trabajos de retiro.

Los estragos también se reflejaron en el suministro de energía eléctrica, pues en varios sectores de la ciudad se reportaron apagones prolongados. En la colonia Centro, diversos locales y negocios tuvieron que cerrar al quedarse sin luz, mientras que en la colonia Laura Alicia Frías, vecinos denunciaron no tener electricidad desde las 3:00 de la tarde. En sectores como Las Torres y Ley 57 también se reportaron fallas en el servicio eléctrico.

Sobre el bulevar Luis Encinas y Navarrete, la caída del letrero de una tienda departamental causó alarma entre automovilistas y transeúntes, aunque no se reportaron personas lesionadas. Por su parte, en la calle Gaspar Luken, un árbol colapsó y quedó atravesado en la vialidad, generando complicaciones para la circulación en la zona.

En redes sociales también se compartieron escenas inusuales, como el vuelo de tinacos en distintas colonias de la ciudad a consecuencia de los fuertes vientos. Entre los comentarios ciudadanos, algunos señalaron de manera irónica que la falta de agua en la ciudad propicia que los tinacos se encuentren vacíos y, por lo tanto, sean arrastrados con mayor facilidad.

Calles inundadas y accidentes viales

El fenómeno meteorológico ocasionó además inundaciones en varios puntos de la capital sonorense, entre ellos las inmediaciones de la Universidad de Sonora, donde el nivel del agua dificultó el tránsito vehicular.

Debajo del puente del bulevar Luis Abelardo L. Rodríguez, un automóvil terminó impactado contra una maceta debido a las condiciones resbaladizas de la vialidad, accidente que se suma a otros registrados en la ciudad durante la tormenta.

Aunado a ello, varios semáforos quedaron fuera de servicio a causa de la lluvia, por lo que elementos de la Policía Municipal tuvieron que apoyar en el control del tráfico, principalmente en cruceros como Luis Encinas, Rosales y Rodríguez.

Las autoridades municipales y cuerpos de emergencia realizaron recorridos en los sectores afectados para atender reportes de la ciudadanía y retirar obstáculos de las vialidades. Hasta el momento no se han reportado personas heridas de gravedad, aunque los daños materiales fueron considerables en distintos puntos de Hermosillo.