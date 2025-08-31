Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo para brindar apoyo y auxiliar a la persona que se encontraba a bordo de la unidad y la cual resultó sin lesiones.

Un automóvil sedán se impactó contra una macetera durante la noche del sábado en el cruce de los bulevares Luis Encinas Johnson y Abelardo L. Rodríguez, en Hermosillo, Sonora.

El incidente ocurrió específicamente debajo del puente ubicado en el cruce de ambos bulevares, frente al periodico Expreso.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo para brindar apoyo y auxiliar a la persona que se encontraba a bordo de la unidad y la cual resultó sin lesiones.

De acuerdo con los reportes, el conductor perdió el control del automóvil debido a los estragos de las lluvias que se registraron durante la tarde noche del pasado sábado.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución durante las lluvias para evitar accidentes viales.