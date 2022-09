Hallan fósil de 8 mil años en caverna bajo Tren Maya

Un fósil humano, cercano a los 8 mil años de antigüedad, fue hallado el pasado fin de semana en un cenote bajo el subtramo 5 sur del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo.

Octavio del Río, buzo colaborador del INAH, confirmó que encontró los restos prehispánicos a 400 metros de la entrada de una cueva inundada, justo por debajo de donde pasarán las vías del megaproyecto federal.

La activista Cristina Nolasco, quien acompaña a la organización "Cenotes Urbanos" para documentar el impacto del Tren Maya en la zona, advirtió que el discurso oficial no coincide con el daño al medio ambiente.

"(Dicen) que se protege al medio ambiente, que se reforesta, que no pasará sobre cenotes, que son acahuales, también que reubican fauna, dicen, pero no hemos visto nada de eso en el terreno", reprochó.

Otros nueve

Este fósil se sumó a otros nueve similares localizados en el Caribe mexicano desde 2000, cuando Del Río inició el Proyecto Catálogo Arqueológico de Cenotes y Cuevas de Quintana Roo.

"La osamenta está depositada sobre una gran capa de sedimento. Los huesos también tienen sedimento encima, con lo cual se infiere que tiene mucho tiempo ahí", indicó en entrevista con Grupo REFORMA.

"Además, por la posición hacia el interior de la cueva, la distancia a la que está, la profundidad, inferimos que es un individuo de la prehistoria. La única forma que pudo haber llegado ahí era cuando la cueva estaba seca. Tendrá alrededor de 8 mil años o más".

Lo usaban para resguardarse

En ese entonces, en la última era glaciar, el nivel del mar era mucho menor y los humanos usaban las cuevas -que ahora son cenotes- para resguardarse de las inclemencias del tiempo y de sus depredadores.

Serán los análisis de laboratorio los que determinen los años exactos del fósil.

"Empieza ahora una larga investigación que puede durar meses o años. Aún no sabemos qué sexo tiene, no sabemos tampoco la talla, cuánto pesaba, si tenía alguna patología, no sabemos cómo murió, hace cuánto tiempo llegó ahí, por qué está ahí", explicó Del Río.

Vestigio humano más antiguo de América

Entre los fósiles localizados está el esqueleto de Eva de Naharon, que es el vestigio humano más antiguo de América jamás hallado, con más de 13 mil años de antigüedad, y los restos de otros ocho homo sapiens.

El buzo Peter Broger, quien le reportó el hallazgo en este sitio a Del Río, logró fotografiar los huesos e informó al INAH, cuyos especialistas deberán encargarse de su resguardo y estudio.

Del Río llamó a modificar el trazo del Tren Maya, obra emblemática del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que pase por la Carretera 307, donde estaba previsto originalmente, a fin de proteger los contextos arqueológicos y paleontológicos de la región.

Explicó que, además de los restos humanos, también se han encontrado 14 hogueras prehistóricas, usadas por los ancestros para calentarse cuando el clima era más parecido a las frías islas británicas y el nivel del mar estaba muy por debajo del actual, así como 122 cráneos mayas y restos de megafauna.

"Es una llamada más de atención para que se considere a este sitio como toda una poligonal de yacimiento arqueológico y paleontológico único de Tulum, de América y de todo el mundo", alertó el especialista.

"No hay ciencia, geología, hidrología, vestigios históricos que ayuden a reflexionar al Gobierno federal de que el Tren Maya está despedazando muchas cosas; está poniendo en riesgo mucho, no sólo en el tema de patrimonio histórico, sino en cuanto a la biodiversidad. Esperemos que esto los haga repensarlo y vuelvan a regresar el trazo a la Carretera".