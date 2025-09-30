El evento contará con ponencias de Jorge Suárez Vélez, Héctor de Maulión, Carlos Ponce y Ricardo Rafael, abordando globalización, mercados, política y nuevas tendencias sociales.

Con la mirada puesta en las nuevas tendencias económicas y sociales, Coparmex Sonora Norte organiza el evento Foro Empresarial Ideas el Movimiento 2025, programado para el 8 de octubre, enfocado en fortalecer la vinculación entre empresarios locales.

Francisco Javier Islas Belderrán, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, explicó que esta edición vuelve al formato presencial en Villa Toscana, buscando un marco formal para el diálogo empresarial.

"El evento es el mejor espacio estatal para analizar globalización, unirse como empresarios y debatir sobre reformas, contexto social y político", comentó Islas Belderrán.

El programa incluirá ponencias de personajes como Jorge Suárez Vélez (colaborador de medios internacionales), Héctor de Maulión (analista social), Carlos Ponce (analista financiero) y Ricardo Rafael (analista político), quienes abordarán temas como globalización, mercados, política y tendencias emergentes.

El registro abrirá a las 08:00 horas, con conferencias durante toda la jornada hasta la tarde. Para participar, los interesados pueden inscribirse en eventoscoparmexsonora.com, vía WhatsApp al número 662 418 5261, o de forma presencial en el bulevar Quiroga #108, frente al Fair Play. La preventa de boletos se oferta en 2 mil pesos.

Sobre la participación juvenil, Islas Belderrán hizo hincapié en la necesidad de formalización:

“Los jóvenes deben involucrarse más, buscar asesoría, unirse en colectivos. Una empresa no puede depender de una sola persona; requiere equipo, especialización y redes”, aseguró.