Luis de la Calle analiza panorama económico de México en Foro Empresarial

El doctor en Economía por la Universidad de Virginia impartió una conferencia sobre la situación que atraviesa el país en temas económicos y los puntos a tomar en cuenta por parte de los empresarios con rumbo a 2024.

En el marco del quinceavo Foro Empresarial organizado por la Coparmex, Luis de la Calle participó como conferencista y ante los empresarios compartió desde el ámbito de las finanzas el panorama económico de México.

“Agradezco a los organizadores del evento de convencerme para venir a Hermosillo y platicar de cómo veo las cosas rumbo al cierre del sexenio y que puede venir después, sobre todo y más importante, qué podemos hacer nosotros para influir en lo que sigue” , compartió De la Calle Pardo.

Luis Fernando de la Calle Pardo es director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), donde es responsable de la administración y operación de la empresa, fue director general de Public Strategies de México. Antes, fungió como subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington.

También participó en el diseño, promoción e implementación del TLCAN; laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas Checa y Eslovaca, así como para Polonia y la antigua Zaire. Es miembro del Institute of Public Council on Agriculture, Food and Trade, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Instituto Mexicano para la Competitividad, además es doctor en Economía por la Universidad de Virginia.

En su conferencia compartió datos estadísticos que se traducen en oportunidades para que México continúe con su desarrollo como país.

“México a pesar de los retos importantes que existen en el mundo, está en una posición relativamente privilegiada si sabemos aprovecharla; pero no va a ser en automático, solo se van a ir beneficiando aquellas regiones y secciones del país que hagan la tarea y hacer la tarea significa trabajar en la logística, invertir en tecnología, formar a gente capaz y respetar las reglas del juego, esa es la clave” , compartió.

El pesimismo compartió, es una condena a que diferentes grupos humanos no progresen, sea un grupo pequeño, una ciudad, un estado o un país, y por ello, los diferentes sectores tienen que entender que en la actualidad, ante un mar de dificultades, México se encuentra en una posición favorable.

“Las ventajas más grandes que tiene México son dos: la primera es que estamos en el vecindario correcto, en el sentido de que hay otras regiones del mundo y la segunda es que hay una transformación de la geopolítica muy importante que favorece América del Norte, todo eso acompañado con el hecho de que en México, ahora hay una mayor productividad porque las empresas han estado mejorando en los últimos años, de una manera importante a pesar de que se ha reportado poco” , expresó.

Puntualizó que para poder llegar al 2024 es importante que las empresas tomen en cuenta los siguientes cuatro puntos; concluir el sexenio con un banco central más o menos independiente con una misión de tener estabilidad en materia de pesos, tener finanzas públicas relativamente sanas, el funcionamiento de la interacción comercial con América del norte y elecciones competidas e instituciones electorales que sean creíbles, todo esto abriría una posibilidad de desarrollo para el país.