Fiscalía Especializada debe investigar si hubo compra de votos: INE Sonora

La vocera ejecutiva del INE informó que las acciones relacionadas con la supuesta compro de votos deben ser tomadas por las autoridades correspondientes.

Tras las denuncias realizadas a través de redes sociales en donde se informaba que desde la tarde del sábado 01 de junio las casillas especiales del 'El Faro', la Central Camionera y la del Aeropuerto en Hermosillo estaban abarrotadas de personas a las que supuestamente se les había ofrecido una cierta cantidad de dinero por el voto, la vocera ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las acciones deberán ser tomadas por las autoridades correspondientes.

Verónica Sandoval Castañeda comentó que el Instituto Nacional Electoral hace su trabajo al organizar la elección, pero ya investigar el acarreo, la compra del voto y la coacción de este, corresponde a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

“Si la ciudadanía estaba ayer en algunas casillas, domicilios donde se pretendía instalar casillas especiales pues no podemos hacer nada nosotros porque son lugares públicos, no podemos hacer nada y cuando no se está haciendo pues un desorden no se puede intervenir” , compartió.

Asimismo indicó que en el INE delegación Sonora únicamente se pueden recibir quejas sobre la compra y coacción del voto lo cual remitirán a las autoridades especializadas en la materia.

“Si alguien tiene conocimiento de alguna acción, pues los invito para que presenten si denuncia ante la Fiscalía para que ellos sean los que hagan las investigaciones correspondientes” , puntualizó.