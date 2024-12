Fieles piden salud en tercer día de peregrinación guadalupana en Hermosillo

En esta jornada, las oraciones se centraron principalmente en los enfermos, aunque también se pidió por la paz, debido a la situación que atraviesa el país y, en particular, la comunidad hermosillense.

En el tercer día de las Fiestas Guadalupanas en Hermosillo, Gustavo Olivas acudió este 5 de diciembre al Santuario Guadalupano con una petición especial: la recuperación de su rodilla, afectada tras sufrir un esguince mientras practicaba deporte luego de haber sido operada.

"Vine porque me invitaron, pertenezco al grupo de jóvenes y decidí asistir hoy, que es el Día de los Enfermos. Me traje una muleta para no lastimar más mi rodilla. Quiero pedirle a la Virgencita que me ayude a recuperarme" , expresó Olivas.

La peregrinación comenzó en la iglesia de Fátima, donde decenas de fieles se reunieron a las 18:00 horas para dirigirse al Santuario Guadalupano. Al llegar, fueron recibidos por feligreses del santuario y el rector Luis Armando González Torres.

"Como ustedes saben, la peregrinación nos recuerda nuestro camino temporal, que somos peregrinos. Así como peregrinamos al Santuario de la Candelaria para pedir luz, con la Señora de Guadalupe pedimos por nuestro México" , señaló el rector.

Entre los participantes destacaron 50 niños del Instituto Kino, quienes peregrinaron acompañados por el padre Manuel Lizárraga, director de la institución, y los prefectos, encargados de su seguridad.

Las festividades en el santuario continuarán en los próximos días con diversas peregrinaciones y eventos especiales. En total, se realizarán nueve peregrinaciones, culminando el 12 de diciembre con tres misas programadas a las 9:00, 18:00 y 20:00 horas.