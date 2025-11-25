El lunes, la Fiscalía había activado la búsqueda de Paola y su hija Ivanna, quienes habían perdido contacto con familiares desde el 29 de octubre.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), localizó sanas y salvas a Paola Alejandra “N” y a su hija de 2 años, quienes habían sido reportadas como ausentes el 24 de noviembre en la colonia La Cholla de Hermosillo.

Las autoridades informaron que ambas fueron ubicadas en la colonia Invasión Las Carretas, en la capital sonorense. La búsqueda inició después de que la madre de Paola Alejandra reportara la falta de comunicación con su hija y nieta, lo que activó de inmediato los protocolos de localización de la Fiscalía estatal.

Su partida fue voluntaria

Tras realizar diversas diligencias de investigación, la FGJES determinó que la ausencia de Paola Alejandra y la menor fue voluntaria. De acuerdo con la información recabada, la mujer se encontraba junto a su pareja, quien además es el padre de la niña.

Testigos y familiares señalaron que Paola Alejandra ya había manifestado previamente su intención de irse con su pareja e hija. Sin embargo, al dejar de responder llamadas y mensajes, generó alarma entre sus familiares, quienes decidieron solicitar apoyo a las autoridades.

De acuerdo con las fichas giradas por la Fiscalía el lunes, el dúo había sido visto por última vez el pasado 29 de octubre, cuando salieron de un domicilio ubicado en la colonia La Cholla, y desde entonces se desconocía su paradero.









La Fiscalía confirmó que madre e hija están en buen estado de salud y sin indicios de que hayan sido víctimas de algún delito. Con su localización, la carpeta de búsqueda quedó cerrada.