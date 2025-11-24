Paola Alejandra, de 28 años, y la pequeña Ivanna Sthephania, de 2 años, fueron vistas por última vez el 29 de octubre en la colonia La Cholla.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora activó este lunes una Alerta Amber y una cédula de Protocolo Alba para la búsqueda y localización de Ivana Sthephania Juárez Jiménez, de 2 años, y Paola Alejandra Juárez Ramírez, de 28 años, quienes desaparecieron el pasado 29 de octubre del presente año.

De acuerdo con las fichas giradas por la Fiscalía, ese día tanto la niña como la mujer salieron de un domicilio ubicado en la colonia La Cholla , en Hermosillo, y desde entonces se desconoce su paradero.

Datos de las desaparecidas

Paola Alejandra es de nacionalidad mexicana, tez morena clara, mide 1.50 metros, pesa 50 kilos, y presenta complexión delgada. Como señas particulares, cuenta con un tatuaje de mariposa sin terminar en el muslo y una rosa roja con verde en un pie.

Cara: Redonda

Redonda Ojos: Café claro

Café claro Cejas: Semipobladas

Semipobladas Nariz: Mediana

Mediana Boca: Mediana

Mediana Cabello: Castaño

Mientras que la pequeña Ivana Sthephania, nacida en febrero de 2023, mide 90 centímetros, pesa 13 kilos y es de tez morena clara, complexión delgada y cara redonda. Tiene ojos café claro, cabello castaño y cejas semipobladas. Autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo.

Ante la posibilidad de que ambas desapariciones estén relacionadas, probablemente se trata de madre e hija, la autoridad pidió a la ciudadanía difundir las cédulas oficiales y reportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlas. Las personas con datos relevantes pueden comunicarse al (662) 289 88 00, Ext. 15701.