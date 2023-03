No ha habido disminución de feminicidios en Sonora: Silvia Núñez

La Directora del Observatorio de Feminicidio de Sonora se enlazó vía telefónica durante la transmisión de Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss para conversar sobre las recientes declaraciones de la Secretaría de Seguridad Pública en relación a la disminución de feminicidios en Sonora.

El día de ayer, María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública en la entidad dio a conocer que las cifras en materia de feminicidios han disminuido en el estado, sin embargo, Silvia Núñez, directora del Observatorio de Feminicidio de Sonora refutó la información, y dijo que hay una razón para los bajos números que exponen.

“Sí vemos que el feminicidio como delito ha disminuido, esto depende de cómo lo acredite la fiscalía, con esto es muy fácil decir que han disminuido, puesto que no se han acreditado las razones de género; en 2022, según fuentes oficiales de la fiscalía, vemos que en el 2022 hubo 33 feminicidios, pero tenemos 108 homicidios dolosos de mujeres, no significa que haya disminuido la violencia hacia las mujeres, ni mucho menos que hayan dejado de asesinarlas” , comentó.

Mencionó que lo único que ha disminuido es la acreditación de las razones de género, sin embargo, se siguen perpetrando este tipo de delitos, y los intentos de feminicidio se han vuelto algo común en el Sonora, cada vez hay más mujeres que denuncian violencia exacerbada de parte de sus parejas sentimentales.

“Hay un retroceso en el acceso a la justicia”



“En los últimos cinco años los asesinatos a mujeres han ido incrementando, y otro punto de preocupación para nosotras es que los asesinatos se han clasificado como homicidios culposos, es decir, que según la fiscalía, no fueron intencionales; es sólo una hipotesis, pero podrían estarse considerando en otras categorías de delito” , añadió.



No dejaron de matar mujeres, no se están acreditando las razones de género, por lo tanto, no se están catalogando como feminicidios, expuso Núñez, y lo catalogó como parte de la discriminación histórica que construye toda la teoría de género.

“Todo lo que implica la prevención de la violencia de género no se hace, el enfoque es muy oficialista, si tú escuchas toda la información que se dio ayer, deriva de programas federales, no se tiene un diagnóstico local ni real apreciación de cómo se están atendiendo a las víctimas, no se está evaluando el trabajo del Centro de Justicia para las Mujeres; hace mucha falta que tengamos una estrategia propia que sea acorde a lo que sucede en Sonora” , finalizó.