La tarde de este 21 de agosto se dio a conocer a través de familiares y amigos el lamentable fallecimiento del señor Fausto Durazo Ochoa.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Don Fausto Durazo Ochoa, propietario del restaurante Xochimilco, considerado un ícono de la gastronomía y la tradición en Hermosillo.

De acuerdo con mensajes compartidos en redes sociales por familiares, amigos y representantes del sector empresarial, Don Fausto murió a causa de un infarto.

Buena foto tomada en el Xochimilco en 1982. El“Mago” Septién, “Sonny” Alarcón y “Toño” De Valdez con el señor “Poncho” Durazo y Fausto Durazo. Lo mejor del deporte nacional. pic.twitter.com/kfYzCgdx3H — Hilario Olea Ruiz (@hilarioolea) June 25, 2025

Durazo Ochoa fue reconocido como un referente en la comunidad de Villa de Seris y como el impulsor de uno de los restaurantes más representativos de la capital sonorense, que por décadas ha sido punto de encuentro para generaciones de hermosillenses y visitantes.

Que en paz descanse.