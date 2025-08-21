Fallece Don Fausto Durazo, propietario del icónico restaurante Xochimilco
La tarde de este 21 de agosto se dio a conocer a través de familiares y amigos el lamentable fallecimiento del señor Fausto Durazo Ochoa.
Este jueves se confirmó el fallecimiento de Don Fausto Durazo Ochoa, propietario del restaurante Xochimilco, considerado un ícono de la gastronomía y la tradición en Hermosillo.
De acuerdo con mensajes compartidos en redes sociales por familiares, amigos y representantes del sector empresarial, Don Fausto murió a causa de un infarto.
Durazo Ochoa fue reconocido como un referente en la comunidad de Villa de Seris y como el impulsor de uno de los restaurantes más representativos de la capital sonorense, que por décadas ha sido punto de encuentro para generaciones de hermosillenses y visitantes.
Que en paz descanse.