Agua de Hermosillo reportó este miércoles fallas en rebombeos y pozos de captación tras las lluvias, lo que generó baja presión e intermitencia en más de 30 colonias del norte de la capital sonorense.

El organismo Agua de Hermosillo informó que las lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles ocasionaron fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que afectó el funcionamiento de los rebombeos La Victoria, San Pedro y Galerías.

La situación impactó directamente a los tanques que abastecen a la zona norte de la ciudad, provocando baja presión y cortes intermitentes en el servicio.

Además, se detuvo la operación de los pozos de captación Calizas y Victoria, limitando el flujo hacia los tanques de almacenamiento. La afectación se mantendrá durante el día hasta que se restablezca por completo la energía eléctrica y se reactive el equipo de bombeo.

Te puede interesar Tormentas y lluvias intensas en Sonora por monzón y ciclón Lorena

Colonias con intermitencias

Las colonias que podrían presentar problemas de abasto son:

Ladrilleras, Primero Hermosillo, Camino Real, Colorado, Dunas, El Triunfo, Floresta, Misión, Misión del Arco, Misioneros, Norberto Ortega, Nueva Castilla, Nueva Palmira, Oasis, Plaza Real, Progresista, San Judas Tadeo, Sahuaro Final, Real del Bosque, Real del Cobre, San Javier, Villa Fontana, Viñedos, Virreyes, López Portillo, Lomas de Madrid, Jardines, Ley 57, Apolo, Mártires de Cananea, Jacinto López, Cortijo, Miguel Hidalgo, Carmen Serdán, Santa Mónica, Firenze, Insurgentes, Heberto Castillo, Villa Sonora, Alto Valle, Andalucía, La Caridad, Paseo de Palmas, 4 de Marzo, El Encanto y La Cima, entre otras aledañas.

Personal operativo en labores

Agua de Hermosillo indicó que su personal ya trabaja en las zonas afectadas, pero reiteró que el restablecimiento total dependerá del regreso de la energía eléctrica y del tiempo requerido para reinyectar agua a la red.

El organismo recomendó a la ciudadanía mantener sistemas de almacenamiento doméstico, como tinacos, para afrontar contingencias de este tipo.