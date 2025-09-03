Tormentas y lluvias intensas en Sonora por monzón y ciclón Lorena
Protección Civil de Sonora advirtió que el monzón mexicano y el ciclón tropical Lorena provocarán lluvias fuertes, vientos de hasta 75 km/h y oleaje elevado del 3 al 7 de septiembre.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó este miércoles 3 de septiembre que el monzón mexicano, en interacción con un sistema de divergencia, provocará tormentas eléctricas y lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 25 a 75 milímetros, principalmente en el oriente, sur, norte, nororiente y centro del estado durante la tarde.
Aunado a ello, el ciclón tropical Lorena se encuentra en vigilancia, con previsión de intensificarse a huracán categoría 2. Sus bandas nubosas aportarán humedad significativa que ocasionará lluvias intensas en todo el territorio del 3 al 7 de septiembre.
Se esperan rachas de viento de hasta 75 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 5 metros en las costas del sur de Sonora durante el viernes.
Condiciones por municipios
- Hermosillo: mínima de 25°C y máxima de 35°C, cielos mayormente nublados, 70% de probabilidad de lluvia y rachas de viento de 45 km/h
- Ciudad Obregón: mínima de 26°C y máxima de 35°C, cielo nublado, 50% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima de 19°C y máxima de 30°C, cielo nublado, 60% de probabilidad de lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima de 28°C y máxima de 39°C, parcialmente nublado, 45% de probabilidad de lluvia
- Navojoa: mínima de 25°C y máxima de 34°C, cielo nublado, 70% de probabilidad de lluvia
- Agua Prieta: mínima de 19°C y máxima de 33°C, parcialmente nublado, 50% de probabilidad de lluvia
- Guaymas: mínima de 27°C y máxima de 32°C, cielo nublado, 60% de probabilidad de lluvia y rachas de 50 km/h
Recomendaciones oficiales
Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos y carreteras encharcadas, y resguardarse en caso de fuertes rachas de viento.