Protección Civil de Sonora advirtió que el monzón mexicano y el ciclón tropical Lorena provocarán lluvias fuertes, vientos de hasta 75 km/h y oleaje elevado del 3 al 7 de septiembre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora informó este miércoles 3 de septiembre que el monzón mexicano, en interacción con un sistema de divergencia, provocará tormentas eléctricas y lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados de 25 a 75 milímetros, principalmente en el oriente, sur, norte, nororiente y centro del estado durante la tarde.

Aunado a ello, el ciclón tropical Lorena se encuentra en vigilancia, con previsión de intensificarse a huracán categoría 2. Sus bandas nubosas aportarán humedad significativa que ocasionará lluvias intensas en todo el territorio del 3 al 7 de septiembre.

Se esperan rachas de viento de hasta 75 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 5 metros en las costas del sur de Sonora durante el viernes.

Condiciones por municipios

Hermosillo : mínima de 25°C y máxima de 35°C , cielos mayormente nublados, 70% de probabilidad de lluvia y rachas de viento de 45 km/h

: de y máxima de , cielos mayormente nublados, 70% de y de 45 km/h Ciudad Obregón : mínima de 26°C y máxima de 35°C , cielo nublado , 50% de probabilidad de lluvia

: de y máxima de , cielo , 50% de Nogales : mínima de 19°C y máxima de 30°C, cielo nublado , 60% de probabilidad de lluvia

: de y máxima de 30°C, cielo , 60% de San Luis Río Colorado : mínima de 28°C y máxima de 39°C, parcialmente nublado , 45% de probabilidad de lluvia

: de y máxima de 39°C, parcialmente , 45% de Navojoa : mínima de 25°C y máxima de 34°C, cielo nublado , 70% de probabilidad de lluvia

: de y máxima de 34°C, cielo , 70% de Agua Prieta : mínima de 19°C y máxima de 33°C, parcialmente nublado , 50% de probabilidad de lluvia

: de y máxima de 33°C, parcialmente , 50% de Guaymas: mínima de 27°C y máxima de 32°C, cielo nublado, 60% de probabilidad de lluvia y rachas de 50 km/h

Recomendaciones oficiales

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar arroyos y carreteras encharcadas, y resguardarse en caso de fuertes rachas de viento.