Agua de Hermosillo informó que persisten las afectaciones en el suministro de agua potable en el sector sur de la ciudad debido a una falla electromecánica en equipos de operación.

Aunque personal técnico ha realizado maniobras para mantener el flujo hacia los domicilios, la paramunicipal reconoció que estas acciones no han sido suficientes, por lo que los usuarios seguirán enfrentando bajas presiones e incluso interrupciones intermitentes en el servicio.

Colonias afectadas

Las principales colonias que presentan afectaciones son: Chula Vista, Renacimiento, Sierra Clara, Terranova, Vista Real, Adolfo de la Huerta, Cereso, Cuauhtémoc, La Campana, Las Lomas, Real de Minas, Pimas Residencial, Quinta Real, López Mateos, Arco Iris, Poetas, El Mezquite, Hacienda Los Lirios, Palo Verde, Olivos, Las Peredas y Griega.

También se reportan problemas en Agaves Residencial, Akiwiki, Altamira, Bonanza, Casa Linda, Central de Abastos, Costa del Sol, Hacienda de los Alcatraces, Los Girasoles, Pedregal de la Villa, Santa Anita, Villa Hermosa, Emiliano Zapata, Camino del Seri, Fovissste, Las Villas, Jardines de Mónaco, Nacameri, Rosales, entre otras colonias y fraccionamientos aledaños.

La dependencia señaló que el personal operativo continúa trabajando en la zona con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible. En tanto, pidió a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y recomienda contar con sistemas de almacenamiento como tinacos para enfrentar situaciones extraordinarias.