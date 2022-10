Familias y escuelas asisten a exposición militar "La Gran Fuerza de México"

Del 2 al 25 de octubre se lleva a cabo esta exposición donde niños y jóvenes tiene acercamiento a las labores que realizan las fuerzas militares de México.

Aprovechando su día de asueto por la conmemoración del Día de la Raza, madres y padres Hermosillenses llevaron a sus hijos a la exposición militar que se encuentra en el estacionamiento de la Unión Ganadera.

La exposición cuenta con un horario de 9:00 a 15:00 horas, y son las últimas tres horas las que aprovecharon en su mayoría las madres de familia para llevar a sus hijos a que conozcan acerca del mundo militar.

“Me enteré por medio de Facebook y me decidí que fuera porque es el día de asueto en mi trabajo y aproveche la ocasión de traer a mis sobrinos, me parece muy interesante y me agrada la idea de que desde niños tengan inquietudes de conocer y se instruyan en la materia”, compartió Gabriela Cecilia Martínez, madre de familia.

Por otra parte Fernanda René Acosta, quien también decidió visitar la exposición para llevar a los niños este 12 de octubre, expuso que encontró divertido que hubiera espacios destinados para los menores, porque son ellos por quienes las madres se dan el tiempo de hacer la visita.

“Yo vi por una vecina que sus niñas subieron foto en el área donde los niños pueden hacer actividades, entonces por eso supe, yo vivo cerca, pero no sabía y ahorita tomamos la decisión de traer a los niños”, expuso Fernanda Acosta.

Desde el día 2 de octubre que inició esta exposición denominada “La Gran Fuerza de México”, cientos de estudiantes de nivel básico han visitado la exhibición, este miércoles una de las escuelas que acudió fue la Rosario Castellano, con estudiantes del grupo Quinto A, turno vespertino.

“Traemos a 23 niños, vinimos a disfrutar la experiencia, conocer un poquito más, desde las raíces de estas cuestiones militares que a muchos niños a esta edad les atrae mucho, entonces es una experiencia formidable”, indicó el maestro Javier Siaruqui Moroyoqui.

Los ciudadanos aprobaron que se realicen este tipo de actividades en Hermosillo, sobre todo por el acercamiento que los jóvenes pueden tener a actividades como escalar, la tirolesa, rapel, conocer e interactuar con la unidad canina, así como subirse a los vehículos oficiales.

Esta exposición concluirá el próximo 25 de octubre y no tiene costo alguno.