Explota vivienda al poniente de Hermosillo; está en riesgo de colapso

HERMOSILLO, SON.- Saldo de tres personas lesionadas y diecinueve casas afectada dejó la explosión en Rivello Residencial la mañana de este sábado, dos de los lesionados se reportan como graves.

“Aquí en mi casa no pasó nada afortunadamente, solo se escuchó muy fuerte, las ventanas retumbaron por un momento, me levanté asustado y al salir a la calle me percaté de la situación con los demás vecinos”