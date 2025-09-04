Ante las inundaciones recientes, vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales para que revisen la obra y tomen medidas que permitan prevenir futuras afectaciones.

Vecinos de la colonia La Caridad hacen un llamado a las autoridades para que revisen las condiciones de la calle De los Molinos, entre Luz Valencia y Progreso, tras las inundaciones ocasionadas por las fuertes precipitaciones registradas la madrugada del miércoles.

Guillermo Valenzuela, vecino del sector, detalló que la obra fue rehabilitada, pavimentada y se le construyó banqueta hace aproximadamente un año, con el objetivo de prevenir inundaciones en los hogares.

Ante las inundaciones recientes, hace un llamado a las autoridades municipales para que revisen la obra y tomen medidas que permitan prevenir futuras afectaciones.

“Que tomen en cuenta el declive de la calle porque yo creo que no funcionó, la banqueta y la pavimentación de la calle si benefician pero algo debe faltar en el declive porque no corre el agua” , expresó.

Agregó que otra de las problemáticas de la avenida es el constante escurrimiento de agua de drenaje de norte a sur, situación que, considera, podría afectar la salud de los vecinos a largo plazo. Además señaló lo que más preocupa a los vecinos es que la salud de los menores de edad se vea afectada.

Finalmente, comentó que, según vecinos con más de 10 años viviendo en la zona, las inundaciones suelen presentarse aproximadamente cada cuatro años o cada vez que se registran lluvias intensas.