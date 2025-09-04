Martín, vecino de La Caridad, compartió que esta pérdida material representa una desventaja para su familia, ya que se trataba de un automóvil familiar que su esposa utilizaba para llevar a sus hijas a la escuela. Además, él lo usaba para su negocio de abarrotes.

Las fuertes lluvias registradas la madrugada del miércoles provocaron daños materiales en varias colonias del norte de Hermosillo. Martín Ruíz, vecino de la colonia Caridad, fue uno de los afectados al ver cómo su vehículo era arrastrado por la corriente provocada por la intensa precipitación.

Martín, detalló que alrededor de las 12:40 de la madrugada del miércoles se encontraba durmiendo cuando el intenso sonido de la lluvia lo despertó. Preocupado por una gotera dentro de su hogar, salió a buscar una cubeta para contener el agua, y fue entonces cuando se percató de que la corriente estaba arrastrando su vehículo.

“Todo pasó en cuestión de minutos, cuando me percaté de la lluvia y vine me asomé a ver cómo estaba todo acá afuera, y en lo que tardé en abrir la puerta volteé y mi carro ya había sido arrastrado por la corriente y vi como lo arrastró al canal y se lo llevaba la corriente” ,relató.

Agregó que la mañana del miércoles, con el apoyo de personal del Ayuntamiento, lograron rescatar su vehículo, que había sido arrastrado varios metros desde la colonia Caridad hasta la zona de Cima Residencial, sin embargo el vehículo fue perdida total.

Compartió que esta pérdida material representa una desventaja para su familia, ya que se trataba de un automóvil familiar que su esposa utilizaba para llevar a sus hijas a la escuela. Además, él lo usaba para su negocio de abarrotes y para realizar diligencias cotidianas, así como para llevar a su madre a las citas médicas, quien padece problemas cardíacos.

“Lo usaba principalmente mi esposa para dar vueltas con las niñas, tenemos una niña de 11 años y una bebé de 11 meses, también mi mamá es diabética y tiene problemas del corazón desde el año pasado empezó con complicaciones, tuvo dos infartos y pues está en tratamiento y se usaba ese vehículo para llevarla” ,dijo.

Manifestó que aunque la pérdida del automóvil es significativa, agradece que toda su familia esté bien y que las afectaciones no pasaron a mayores o no dejó ninguna fatalidad en el sector. “Me puede sobre todo porque tener carro ya no es un lujo y es una necesidad, lo necesitamos para nuestras vueltas además de que con sacrificios uno compra las cosas y trabaja para ir progresando” , comentó.

Martín Ruíz, junto con su esposa Karen, tiene una tienda de abarrotes en la colonia, donde se dedican al comercio local ofreciendo productos de primera necesidad a los vecinos. Además de atender el negocio, la pareja se encarga personalmente de la administración, compras y ventas, lo que convierte a la tienda en su principal fuente de ingresos y sustento familiar.

La pérdida del automóvil ha representado un golpe importante para la familia, que ahora enfrenta el reto de reorganizar su día a día y mantener el funcionamiento de su negocio, a pesar de las dificultades. Además, al igual que otros vecinos del sector, las fuertes lluvias provocaron afectaciones en su hogar, ocasionando daños en electrodomésticos y muebles.