Edith Elizabeth Salcido Aguayo relató que un día antes del accidente, su padre le pidió permiso para llevar a los menores de paseo, y ella accedió.

Familiares de los menores Sergio y Ángel de tres años, quienes resultaron heridos en un accidente ocurrido el pasado 30 de septiembre rumbo a la Mina Nyco, se manifestaron este lunes frente a Palacio de Gobierno para exigir que los niños sean devueltos a su madre.

Edith Elizabeth Salcido Aguayo relató que un día antes del accidente, su padre le pidió permiso para llevar a los menores de paseo, y ella accedió.

No obstante, explicó que posteriormente el padre de los niños acudió al DIF para solicitar el retiro de la custodia, argumentando presunta violencia familiar en contra de uno de ellos. Horas después, alrededor de las cinco de la tarde, personal del DIF se comunicó con ella para informarle que los menores habían sido sustraídos.

“Ya después de que esto pase quiero que me digan que va a pasar con mis hijos, que me los devuelvan, yo el domingo recibí una llamada a las 4:30 diciéndome que los niños ya no iban a regresar” , expresó.

Narró que uno de los menores resultó con una lesión en un ojo al tirar de una barra de protección ubicada en las escaleras, situación que el denunciante interpretó como un acto de agresión.

Actualmente, los menores se encuentran bajo atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).