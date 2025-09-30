El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el kilómetro 2+500, en una pendiente con curva abierta hacia su lado izquierdo, donde el vehículo perdió el control al reventarse un neumático.

La volcadura de una camioneta color gris, sobre la carretera a la Mina Nyco dejó el saldo de una mujer sin vida y siete personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad, la tarde del martes.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el kilómetro 2+500, en una pendiente con curva abierta hacia su lado izquierdo, donde el vehículo perdió el control al reventarse un neumático.

Y al tratarse de una pendiente en descenso, el automóvil se volcó y una mujer que conducía la unidad perdió la vida en el accidente, por lo que se dio aviso a las autoridades.

En respuesta, la Policía Municipal informó que cuatro menores y tres adultos acabaron lesionados y se solicitó el apoyo de paramédicos de Cruz Roja para que reciban primeros auxilios.

Mientras que el cuerpo de la mujer, se resguardó en la escena a espera de Servicios Periciales para seguir con las averiguaciones del caso y una vez que concluidos, el Servicio Médico Forense se hizo cargo de retirar el cuerpo.